Madjer lidera seleção lusa de futebol de praia nos Jogos Europeus

Madjer lidera a lista final de 12 jogadores escolhidos pelo selecionador português de futebol de praia, Mário Narciso, para os Jogos Europeus, que decorrem de 21 a 31 de junho, em Minsk.

Em relação à pré-convocatória com 15 futebolistas, Mário Narciso fez sair Pedro Mano, Pedro Silva e Ricardo Baptista, segundo divulgou hoje Federação Portuguesa de Futebol no seu sítio oficial na Internet.

A seleção portuguesa concentra-se na quarta-feira em Sesimbra, onde iniciará o estágio de preparação, com dois jogos de preparação com GD Alfarim, em 20 de junho, e GD Sesimbra, em 21, antes de viajar para a capital da Bielorrússia.

Nos Jogos Europeus, a equipa das ‘quinas’ integra o Grupo A, no qual defrontará em 25 de junho a Suíça, em 26 a Roménia e em 27 a Bielorrússia. Os dois primeiros seguem para as meias-finais.

O Grupo B é formado por Espanha, Rússia, Itália e Ucrânia.

Na edição de 2015, em Baku, Portugal conquistou a medalha de bronze, ao vencer a Suíça por 6-5 no jogo de atribuição do terceiro lugar, depois de cair nas meias-finais face à Rússia (1-2), que se sagraria campeã, na final com a Itália (3-2).

As modalidades representadas nos Jogos Europeus, que terão a sua segunda edição, são atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.

– Lista de 12 convocados:

Rúben Brilhante (ACD Sótão), João Gonçalves (Casa Benfica de Loures), Elinton Andrade (Flamengo/Bra), André Lourenço (GR Amigos Paz), Bruno Torres (Sporting de Braga), Jordan Santos (Sporting de Braga), Tiago Petrony (Sporting), Rui Coimbra (Sporting), Nuno Belchior (Sporting), Bê Martins (Sporting de Braga), Léo Martins (Sporting de Braga) e Madjer (Sporting).