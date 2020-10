Economia Madeira vai pedir empréstimo depois de Governo não conceder aval Por

O Governo da Madeira anunciou que vai pedir um empréstimo de 458 milhões de euros, já na segunda-feira, após saber que o Governo da República “não concedeu o aval”.

“Terminado o prazo para uma resposta do Governo da República, a Região avança mesmo sem a garantia pessoal do Estado, dado que não pode correr o risco de chegar a novembro e a dezembro e não ter o dinheiro disponível para fazer face às necessidades dos cidadãos e empresas”, explicou o executivo madeirense, em comunicado.

O empréstimo, que vai ser solicitado com caráter de urgência, visa “recorrer ao financiamento de necessidades orçamentais excecionais, decorrentes dos efeitos da pandemia da doença covid-19”, ainda de acordo com a nota do Governo Regional.

A Madeira tinha pedido o aval do Estado numa reunião com o Ministério das Finanças, a 17 de setembro.

“A omissão [do aval] significaria custos acrescidos superiores a 84 milhões de euros”, alertou o vice-presidente do executivo madeirense, Pedro Calado.

Porém, o Governo da República não enviou nenhuma resposta, nem positiva, nem negativa”, concluiu.