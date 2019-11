Madeira SAD defronta checos do Karvina nos oitavos da Taça Challenge de andebol

O Madeira SAD, finalista vencido da Taça Challenge de andebol em 2018/19, vai defrontar os checos do Karvina nos oitavos de final da presente edição, jogando a primeira mão em casa, definiu hoje o sorteio.

Os madeirenses, que na época passada perderam com o CSM Bucuresti, procuram chegar aos quartos de final, com os jogos da primeira mão dos ‘oitavos’ marcados para 08 ou 09 de fevereiro de 2020, seguindo-se a segunda mão a 15 ou 16.

Os madeirenses chegaram a esta fase após eliminarem os eslovenos do Maribor Branik, com uma vitória por 31-23 na primeira mão e uma segunda por 23-20, no Funchal.

O sorteio hoje realizado em Viena, na sede da Federação Europeia de Andebol, ditou ainda um confronto entre o campeão CSM Bucuresti e o Alingsas, da Suécia. Por seu lado, o AEK Atenas defronta os noruegueses do Drammen, enquanto o HC Neva, da Rússia, mede forças com o Halden (Noruega).