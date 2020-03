Nas Notícias Madeira já tem sete casos positivos do novo coronavírus Por

As autoridades de saúde da Madeira atualizaram hoje o número de casos positivos de covid-19 no arquipélago para sete, mais um do que na quinta-feira, indicando que “todos estão estáveis”.

“Todos os casos positivos identificados até ao momento têm uma ligação epidemiológica a áreas com transmissão local desta doença”, disse a vice-presidente do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), Bruna Gouveia, enumerando Países Baixos, Emirados Árabes Unidos (Dubai), Reino Unido e região de Lisboa e Vale do Tejo.