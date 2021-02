País Madeira é “tratada como colónia de segunda” pelo Governo, acusa Albuquerque Por

O presidente do Governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, acusou o executivo de António Costa de tratar a região “pior do que as antigas colónias”.

“Somos tratados como colónia de segunda, porque acho que as antigas colónias são mais bem tratadas que os madeirenses e porto-santenses”, afirmou o governante madeirense, a propósito do pagamento das prestações do empréstimo do programa do ajustamento da região.

As declarações foram feitas quando Miguel Albuquerque visitava as obras de prevenção e mitigação do risco de derrocadas no concelho da Calheta (onde o aluvião de 20 de fevereiro de 2010 provocou 47 mortos, quatro desaparecidos e avultados danos materiais), já depois do PSD, na Assembleia Legislativa da Madeira, ter denunciado o “garrote financeiro” da região, ‘apertado’ pelos Governos de António Costa.

Em 2012, a Madeira pediu um empréstimo para sanear as contas, numa altura em que a dívida atingia os 6,2 milhões de euros. “Neste momento, essas verbas estão cativas, não podemos utilizar”, esclareceu o presidente do Governo regional, acusando o executivo de Costa de “querer cobrar juros sobre juros”.

“Querem mais uma vez espoliar e tratar os madeirenses e porto-santenses como cidadãos de segunda”, reforçou.

Ao visitar as obras na Calheta, Miguel Albuquerque fez questão de frisar que o investimento foi realizado ao abrigo da Lei de Meios, uma iniciativa do Governo de José Sócrates.