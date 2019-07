Motores Macedo e Silva voltou a ‘não passar cartão’ à concorrência nos Clássicos Por

João Macedo e Silva voltou a ‘passear’ a sua superioridade no Campeonato de Portugal de Clássicos de velocidade dominando a segunda corrida disputada no âmbito do 50º Circuito de Vila Real.

O piloto do Porsche 911 RSR ‘saltou’ para o comando no momento da largada e a partir dessa altura afastou-se rapidamente da concorrência mais direta, que deixou mais uma vez a degladiar-se pela segunda posição.

Naturalmente que atrás de Macedo e Silva a luta foi do habitual ‘batalhão’ de Ford Escort RS 1600 MKI, com a diferença para o confronto de sábado que desta vez foi favorável a Joaquim Jorge, o qual cortou a meta com pouco mais de duas décimas de vantagem sobre Rui Costa. Imediatamente a seguir Rui Alves completou o lote dos quatro primeiros dos H75.

Entre os H81 o mais forte foi Jorge Cruz, aos comandos do seu BMW 323i, com Pedro Poças, no Porsche 924 a ser segundo na categoria, diante de Nuno Agusto, em Ford Escort MKII.

Luís Carlos foi o mais forte do Grupo 5, com o Ford Escort RS Mk2, categoria onde Simplício Pinto (BMW 1600) e José Artur Teixeira (Mini Cooper S) também subiram ao pódio. Joaquim Soares (Lotus Elan, H71/1600), João Vieira (Porsche 914-6 GT), Luís Sousa Ribeiro (Ford Cortina Lotus, H65) e José Balça (Ford Cortina Lotus, H65/1600) também venceram as respetivas categorias.

Já nos Clássicos 1300, Victor Araújo repetiu a vitória do dia anterior, seguido por mais dois Datsun 1200, o de Bruno Pires (vencedor entre os H71) e Luís Alegria (segundo nos H75). João Braga completou o pódio dos H75, e também em Datsun 1200, enquanto nos H71 Pedro Botelho (Austin Mini Cooper S), que tinha sofrido um toque na corrida de sábado, terminou no segundo lugar, depois de Paulo Miguel (MG Midget) se ter atrasado devido a um toque num concorrente que se despistou à sua frente.

A quarta jornada da temporada dos Clássicos/Clássicos 1300 e Legends será disputada no Circuito Vasco Sameiro, em Braga, nos dias 21 e 22 de setembro.