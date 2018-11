Macau regista crescimento de 23,9% nas importações de países lusófonos

Macau importou até outubro mercadorias dos países lusófonos no valor de 646 milhões de patacas (70,8 milhões de euros), um crescimento de 23,9 por cento em comparação a igual período de 2017, informaram hoje as autoridades.

Já as exportações de Macau para os países de língua portuguesa cresceram significativamente nos primeiros dez meses do ano, mas o défice da balança comercial com os países lusófonos continua a aumentar.

Segundo a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), Macau exportou para os países lusófonos mercadorias no valor de 24 milhões de patacas (2,6 milhões de euros), um aumento de 3.499 por cento, face a igual período do ano passado, mas muito inferior aos 646 milhões de patacas em produtos importados.

No total, as exportações do território subiram 8 por cento até ao final de outubro, para 10,13 mil milhões de patacas, mas o défice da balança comercial continua a aumentar fruto do crescimento das importações em 23,1 por cento, para 64,19 mil milhões de patacas.

As exportações para a China continental atingiram, no período em análise, 1,71 mil milhões de patacas, uma quebra de 4,2 por cento face a idêntico período do ano passado.

Por outro lado, o valor das exportações para as nove províncias do Delta do Rio das Pérolas, vizinhas de Macau, no sul do país, cresceu 5,3 por cento para 1,66 mil milhões de patacas.

As exportações para Hong Kong e União Europeia registaram uma subida de 15,5 por cento e 2,2 por cento, respetivamente.

Já as vendas para os Estados Unidos caíram 31,3 por cento.

O valor total do comércio externo de mercadorias em Macau, entre janeiro e outubro, correspondeu a 84,44 mil milhões de patacas, mais 19,6 por cento face ao período idêntico de 2017.