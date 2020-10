Artigo patrocinado Macau: A Las Vegas da Ásia e não só Por

Amplamente conhecida como uma das melhores cidades asiáticas para diversão noturna, Macau ganhou a alcunha de “Las Vegas da Ásia” pela sua ligação ao setor dos jogos.

Apesar do entretenimento ser mesmo muito apreciado em Macau, a verdade é que a cidade vale muito mais do que casinos, bares e discotecas. A herança histórica da cidade é fascinante e, como é sabido, conta com sinais indeléveis da presença portuguesa.

Como Macau foi uma colónia de Portugal até 1967, altura em que o país renunciou à ocupação perpétua da cidade devido ao Motim 1-2-3, os vestígios da cultura, história e costumes podem ser sentidos um pouco por todo o lado.

Tal como Hong Kong, Macau é atualmente uma região administrativa especial da China, que goza de uma prosperidade económica assinalável. Ao longo da última década, assistiu-se a um decréscimo da taxa de desemprego, a uma diversificação crescente da economia macaense e a uma estabilidade financeira sem precedentes na cidade.

Tudo isto fez com que o Governo de Macau investisse o dobro na educação e saúde, tendo até triplicado a capitalização da segurança social durante este período. Assente numa economia de mercado aberta e liberal, Macau baseia a sua atividade no setor terciário, como os jogos de fortuna e azar, o turismo, a indústria têxtil e a produção de fogo-de-artifício.

Fonte: Pixabay

Macau esteve sob domínio português durante 400 anos e, por isso, o português é uma das línguas mais faladas na cidade. Para além disso, é possível encontrar locais e ruas com nomes em português, tal e qual os que encontramos em Lisboa ou no Porto.

No centro histórico, podemos encontrar as Ruínas de São Paulo, que hoje podem ser descritas como uma parede imponente no cimo de uma colina, m

as que foram em tempos uma belíssima catedral católica. No Largo do Senado, encontramos outro dos locais mais visitados da Las Vegas asiática.

A Santa Casa da Misericórdia de Macau é uma espécie de sucursal da organização portuguesa e foi construída em 1569, servindo como orfanato e local de asilo para refugiados. Hoje é parte do centro histórico de Macau e Património Mundial da UNESCO.

Apesar dos muitos encantos, a animação noturna apresenta-se como o principal cartão-de-visita de Macau e podemos encontrar casinos, restaurantes e bares opulentos um pouco por todo o lado. Os casinos de Macau têm a particularidade de incluir um jogo de origem portuguesa, que outrora só se jogava em Portugal e em Macau.

A banca francesa é um jogo particularmente entusiasmante, onde o jogador tem três opções de aposta e deve coincidir esta aposta com o resultado de dois dados lançados pelo crupiê.

Para além dos casinos, as discotecas como o Club Cubic, o Sky21 Lounge ou a D2 apresentam extravagantes espetáculos ao vivo com vários pisos temáticos, zonas VIP e terraços com vista panorâmica. As opções são tantas, que a parte difícil é mesmo escolher onde se quer passar a noite.

Para quem não gosta da agitação dos bares e discotecas, a Casa das Águas Dançantes é um espetáculo inesquecível, que extravasa as fronteiras do teatro e da encenação. O espetáculo acontece duas vezes por dia e existem três opções diferentes de lugares.

Fonte: Pixabay

A natureza é outro dos predicados de Macau e as ilhas Taipa e Coloane são dois excelentes exemplares. Conectadas à cidade por pontes, estas ilhas são a solução perfeita para quem pretende esgueirar-se um pouco da azáfama de Macau.

Coloane é a maior ilha, possui um aspeto rural e os vestígios da arquitetura portuguesa saltam à vista imediatamente. Por aqui, as alternativas passam por apreciar as vistas, tirar fotografias ou tomar banhos de sol nas praias que pontificam na ilha.

A Taipa não é tão sossegada, mas tem uma zona montanhosa que proporciona uma vista incrível e o cenário perfeito para passeios a pé ou de bicicleta. Em termos de atividades, Macau é bastante conhecida por ter a torre de bungee jumping mais alta do mundo.

Saltar de uma altura de 233 metros não é para todos os corações, mas os que experimentam juram a pés juntos que a vista sobre a cidade e a adrenalina do salto valem muito a pena.

Macau estará eternamente ligada a Portugal pelos laços históricos e também pelos muitos portugueses que habitam a cidade asiática. A alcunha de Las Vegas da Ásia garante uma popularidade enorme, atraindo turistas de todo mundo e em especial da China.

Em 2019, Macau recebeu cerca de 40 milhões de turistas, dos quais 27 milhões eram chineses. Ainda assim, este número não se explica apenas com a vida noctívaga da cidade, mas sim devido a todo o ramalhete de atrações que a região apresenta.

De resto, Macau tem sido cada vez mais uma escolha assídua das mais faustosas produções cinematográficas e, no último ano, a cidade atingiu o número redondo de 20 restaurantes com estrelas Michelin.

Conquistas diversas em diferentes setores, que contribuem para colocar Macau como uma das cidades mais interessantes para quem gosta de explorar locais únicos.