Macau/20 anos: Presidente chinês dá posse a novo Governo e abandona território à tarde

O Presidente chinês, Xi Jinping, preside hoje às comemorações do 20.º aniversário da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) e à tomada de posse do novo Governo, abandonando o território no mesmo dia, à tarde.

A tomada de posse do novo chefe do executivo de Macau e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng, bem como restante elenco que integra o novo Governo, é o maior destaque do dia em que se assinalam os 20 anos da transferência do território de Portugal para a China.

A cerimónia decorre pela manhã, com a presença do Presidente chinês, que tinha presidido à tomada de posse do agora líder cessante, em 2009, então na qualidade de vice-presidente, e em 2014, já como Presidente, quando Chui Sai On foi eleito para o segundo e último mandato de cinco anos.

Antes, sem a presença da delegação do Governo central, as autoridades de Macau organizam a cerimónia do içar da bandeira, na Praça Flor de Lótus.

A partida de Xi Jinping de Macau deverá acontecer após as 14:00.

O programa parcial divulgado pelas autoridades não dispõe de informações sobre as horas em que se realizam os eventos, à exceção de uma última cerimónia marcada para as 17:30, também já sem a presença da comitiva que tem acompanhado o Presidente chinês: uma receção a realizar-se na Torre Macau no âmbito do 20.º aniversário do estabelecimento da RAEM.

A China reassumiu o exercício da soberania sobre Macau em 20 de dezembro de 1999, após mais de 400 anos de administração portuguesa no território.

Com base no princípio ‘um país, dois sistemas’, a RAEM mantém o sistema capitalista e os direitos, deveres e liberdades dos seus cidadãos até 2049, gozando de elevada autonomia em todas as áreas, à exceção da defesa e da diplomacia.