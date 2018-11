Local Maçã de Alcobaça com quebra de 30 por cento devido às altas temperaturas Por

A maçã de Alcobaça registou este ano uma quebra de 30 por cento na produção, devido às elevadas temperaturas que reduziram a colheita a 40 milhões de toneladas do fruto com Indicação Geográfica Protegida (IGP).

Dos 50 milhões de quilos que os produtores de maçã de Alcobaça estimavam colher este ano, apenas foram produzidos “40 milhões de quilos, na maioria com calibres mais pequenos do que os habituais”, disse à agência Lusa Jorge Soares, presidente da Associação do Produtores de Maçã de Alcobaça (APMA).

A “quebra de 30 por cento” na produção da maçã deveu-se “às elevadas temperaturas registadas no Verão, que impediram a maçã de crescer”, explicou o mesmo responsável.

Acima dos 35 graus, “a maçã não cresce tanto e, se atingir os 38 graus, para por completo”, adiantou Jorge Soares, sublinhando que essas temperaturas penalizaram, sobretudo, “as qualidades [de maçã] Fuji, com quebras superiores a 40 por cento, e Royal Gala, com quebras a rondar os 37 por cento”.

Ainda assim, “apenas o calibre da fruta foi afetado”, mantendo-se “o sabor e a dureza” característicos da maçã qualificada como IGP – Indicação Geográfica Protegida desde 1994.

Apesar da quebra, a APMA estima que a comercialização da maçã de Alcobaça movimente “entre 35 a 40 milhões de euros”, dos quais a maior tranche deverá corresponder ao mercado nacional, devendo a exportação “descer dos 27 por cento [na anterior campanha] para entre 10 a 15 por cento”.

Inglaterra, Brasil, Irlanda, Emirados Árabes Unidos, Cabo Verde e Angola vão manter-se como os principais países para onde a maçã de Alcobaça será exportada, mas, pela primeira vez, esta semana, a maçã IGP “vai ser comercializada em Espanha”.

O novo mercado surge no âmbito da relação entre a APMA e a cadeia de supermercado Lidl, que, nos últimos 10 anos, contabilizou “mais de 20 mil toneladas vendidas” em Portugal, divulgou a associação.

A cadeia que nos últimos sete anos manteve a posição de maior comprador desta maçã e que vendeu na última década “150 milhões de maçãs certificadas” anunciou na sexta-feira, em Alcobaça, que “irá iniciar também a exportação da maçã de Alcobaça, sendo Espanha o primeiro mercado internacional escolhido”, revelou Jorge Soares à Lusa.

A maçã de Alcobaça é produzida num sistema de produção integrada, com controle da qualidade e do equilíbrio do meio ambiente.

Inicialmente foi reconhecida uma área geográfica abrangendo os concelhos de Alcobaça, Nazaré, Óbidos, Caldas das Rainha e Porto de Mós. Posteriormente, a área foi alargada a Batalha, Bombarral, Cadaval, Leiria, Lourinhã, Marinha Grande, Peniche, Rio Maior e Torres Vedras.