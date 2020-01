Motores M-Sport revela nova decoração para os Ford Fiesta WRC Por

A M-Sport revelou a nova decoração dos Ford Fiesta RS WRC para o Campeonato do Mundo de 2020.

Esapekka Lappi e Teemu Suninen vão tripular dois carros onde o branco volta a predominar em vez do azul.

Trata-se de uma decoração saída do traço do designer Phil Dixon, sendo que não é certo que a mesma seja visível no terceiro carro da equipa de Malcolm Wilson, que será entregue mais uma vez ao britânico Gus Greensmith.

As imagens falam por si.