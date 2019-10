Motores M-Sport Ford não quer ser apenas ‘figurante’ no Rali da Catalunha Por

Embora as atenções do Rali de Espanha Catalunha estejam viradas para o duelo entre Ott Tanak e Sebastien Ogier e Toyota e Citroën ou Hyundai, a M-Sport Ford quer estar na disputa das posições cimeiras nesta penúltima prova do ‘Mundial’ da especialidade.

Elfyn Evans conseguiu alguns resultados interessantes, como os terceiros lugares no México e na Córsega, enquanto Teemu Suninen foi segundo na Córsega, pelo que num evento com piso misto os pilotos dos Fiesta RS WRC podem ter uma ‘palavra a dizer’.

Richard Millener, o líder da M-Sport não tem dúvida de que os seus ‘rapazes’ podem causar uma pequena surpresa em Espanha: “Já colocamos em evidência o nosso potencial nestes últimos 10 meses e contamos traduzir isso com um novo resultado. Elfyn e Teemu estão ambos em posição de o conseguir”.

“A concorrência é forte, mas nós também, e já conseguimos bons resultados bons aqui”, lembra Millener que tem a expetativa de repetir a ida ao pódio nas provas que ainda faltam disputar no WRC de 2019: “Restam-nos duas provas para disputar e temos sempre o desejo de subir ao primeiro lugar do pódio”.

“No ano passado conseguimos um pódio aqui e Elfyn mostrou a sua velocidade de ponta no País de Gales, com sete troços ganhos e uma velocidade que lhe permitiu visar a vitória. A Espanha é também a ocasião para Teemu colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. Tem um ritmo muito rápido no asfalto esta época e isso deverá jogar em nosso favor”, conclui o responsável máximo pela M-Sport.

Pela sua parte Elfyn Evans, e tendo em conta o que fez na prova britânica mostra-se disposto a tentar o seu melhor na Catalunha: “É satisfatório ver que tivemos andamento para lutar pelos primeiros lugares no País de Gales. Contamos ter o mesmo ritmo em Espanha e não vejo porque não o possamos conseguir. Tenho a sensação que falta algo a fazer este ano e espero conseguir bons resultados para concluir a época”.

“Nada se parece com esta prova no calendário, com os dois tipos de superfícies. As especiais de terra podem ser muito técnicas em certos sítios e as estradas de asfalto são semelhantes a outras que enfrentamos no início da época. Tivemos uma sessão de testes no asfalto (semana passada) e as sensações foram boas”, acrescenta o piloto galês.