Motores M-Sport com um Ford Fiesta WRC evoluído Por

Apesar de ter passado um período crítico durante o inverno, a M-Sport irá estrear no Rali de Monte Carlo uma nova evolução do Ford Fiesta WRC.

O apoio da marca da oval só tardiamente confirmou o seu apoio à estrutura de Malcolm Wilson, mas agora o apoio da Ford Performance foi mais notório para fazer com agora possa surgir uma evolução do Fiesta RS WRC, ainda que este seja completamente construído nas instalações da equipa britânica em Dovenby.

O foco principal das alterações no carro da M-Sport têm a ver com a aerodinâmica, os amortecedores – graças a uma colaboração com a ZF – e uma melhoria na área da eletrónica. Além disso haverá uma atualização ao motor, para dar a Elfyn Evans, Teemu Suninen e Pontus Tidemand outros argumentos, que se deverão notar já no Rali de Monte Carlo, dentro de menos de uma semana.

“Não há qualquer razão para que não sejamos competitivos este ano. Claro que temos de ser realistas e reconhecer que a concorrência será forte. Mas já demos provas de que não temos qualquer intenção de ‘levantar o pé’. A equipa colocou a tónica no desenvolvimento, e vamos trazer uma série de evoluções em Monte Carlo e noutros ralis nos próximos seis meses”, garantiu o novo diretor da M-Sport, Richard Millener.