M-Sport anuncia programa para 2019

Apesar das ‘nuvens negras’ que pairam sobre a equipa, a M-Sport anunciou o seu programa no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) do próximo ano.

Como se esperava Elfyn Evans e Teemu Suninen serão os totalistas na temporada 2019, depois da estrutura de Malcolm Wilson ter confirmado a sua participação no WRC.

Se Evans e Suninen disputam a totalidade do campeonato, sendo que em Monte Carlo e na Suécia há um terceiro Ford Fiesta RS WRC para Pontus Tidemand. Outra alteração tem a ver com o navegador do piloto galês, que passa a ser Scott Martin no lugar de Daniel Barritt, e com o do finlandês, que será agora Marko Salminen, no lugar de Mikko Markkula.

“Estas duas últimas semanas foram montanhas russas. Passamos da celebração dos nossos títulos de pilotos e navegadores com Sebastien (Ogier) e Julien (Ingrassia) a trabalhar noite e dia para colocar de pé o programa para 2019. Estamos ainda a concluir uma série de pormenores, já que há muito trabalho de desenvolvimento dentro de portas”, explica Malcolm Wilson.

O ‘patrão’ da M-Sport teve ainda uma palavra para a Ford, que tem sido muito criticada pela falta de apoio à equipa face aos títulos mundiais conseguidos em 2018: “A colaboração financeira e técnica da Ford foi essencial para que avançássemos. Pusemos em marcha uma plataforma de acesso ao novo Fiesta R2. Confirmamos que o WRC seria a nossa vitrina e o trabalho de desenvolvimento ao mais alto nível em cada campeonato onde estamos presentes”.