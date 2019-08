Apresentações/Novidades Lynk & Co bate recorde do Renault Mégane RS no Nordeschleife Por

A Lynk & Co já não é só aquela marca chinesa que marca presença na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR). Agora já também já é falada pelo recorde para um carro ‘sedan’ de quatro portas no circuito de Nurburgring Nordeschleif.

Thed Bjork conseguiu uma volta aos 21 quilómetros do traçado alemão em 7m20,143s – a uma média superior a 170,4 km/h – no Lynk & Co 03 Concept, superando em 20 segundos o anterior mínimo para a categoria, conseguido por um Renault Mégane RS Trophy R.

“Nós continuamos o nosso desenvolvimento deste Lynk & Co 03 Cyan Concept no circuito mais desafiador do mundo”, declarou o piloto sueco de 38 anos, sublinhando: “Coloco este recorde ao mesmo nível dos meus títulos em competição. O carro é gratificante de conduzir, quaisquer que sejam as condições, em Nurburgring ou na auto-estrada”.

“Vamos continuar a forçar os limites e os objetivos do desenvolvimento que fixamos para o Lynk & Co Cyan Concept”, referiu por sua vez o responsável pelo desenvolvimento do carro chinês na Cyan Racing. Henrik Fries diz que os recordes conseguidos pela estrutura sueca “testemunham o potencial das capacidades da plataforma Lynk & Co”.

De referir que este modelo modificado acelera de 0 a 100 km/h em menos de 4,5 segundos ou é capaz de evoluir a cerca de oito milhas por segundo.