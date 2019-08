Motores Luso-brasileiro Thiago Vivacqua quer cumprir objetivos no GT Open Cup Por

Thiago Vivacqua quer “voltar ao pódio” e assim cumprir os objetivos a que se propôs no GT Open Cup, campeonato que atualmente lidera na classificação destinada aos ‘rookies’.

Naquela que é a sua temporada de estreia nas corridas de Grande Turismo, o piloto luso-brasileiro radicado em Cascais subiu duas vezes ao lugar intermédio do pódio – na segunda corrida de Paul Ricard e na primeira de Hungaroring.

Assim se percebe que Thiago tenha a firme intenção de manter o registo, quando faltam três jornadas para o final do campeonato – Silverstone, Barcelona e Monza. Em Spa-Francorchamps foi quarto na segunda corrida, a que junta dois seis lugares em Paul Ricard e Spa.

O luso-brasileiro, que tripula o McLaren 570S GT4 da Teo Martin, acredita “que em Silverstone e Monza o McLaren da Teo Martin poderá ter vantagem sobre os outros carros “, e por isso espera “voltar ao pódio”.

Vivacqua iniciou-se no karting aos oito anos, e em três temporadas ganhou cinco campeonatos brasileiros da disciplina. Em 2008 mudou-se para Itália para competir no Campeonato do Mundode Karting, onde adquiriu experiência internacional e evolução técnica, conseguindo depois vencer o evento ‘Ciao Thomas Knopper’, em Kerpen (Alemanha).

Nos monolugares o luso-brasileiro estreou-se em 2014, com vitórias na Fórmula Renault 2.0 e o terceiro luhar no campeonato. Em 2016 regressou ao Brasil com a Raizen Shell Racing Brasil e participou no campeonato brasileiro de Fórmula 3. Os bons resultados alcançados levaram-no a assinar com a Campos Racing na Euro Fórmula (Open F3), onde conseguiu uma vitória e dois pódios.