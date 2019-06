Lusa disponível para apoiar agência noticiosa de Timor-Leste

O presidente do conselho de administração (PCA) da agência Lusa, Nicolau Santos, expressou hoje vontade em “dar algum contributo” a homóloga timorense, Tatoli, que se encontra “numa fase bastante embrionária”.

“A agência de Timor-Leste está a dar os seus primeiros passos, tem apenas três anos ainda e, portanto, está numa fase bastante embrionária, e eu suponho que a experiência da Lusa, ao longo dos anos em que está já em funcionamento, pode seguramente dar algum contributo para, naquilo que nos for solicitado, apoiar e fortalecer a agência Tatoli”, afirmou Nicolau Santos, após um encontro com uma comitiva timorense que visitou hoje a sede da agência portuguesa, em Lisboa.

O PCA da Lusa admitiu também a disponibilização de alguns serviços da agência portuguesa à Tatoli.

“Para já, aquilo que nós provavelmente vamos disponibilizar o serviço em inglês, o LusaNews”, explicando que os conteúdos da Tatoli estão ainda limitados ao tétum, uma das duas línguas oficiais do país, a par do português.

Nicolau Santos admitiu para a “ida até Timor[-Leste] de jornalistas da Lusa, ou a vinda de jornalistas da Tatoli até Portugal”, para ações de formação.

O responsável da instituição portuguesa destacou o apoio que o delegado da Lusa em Timor-Leste, António Sampaio, tem dado à agência timorense, destacando o “apoio em matéria de formação – o que se deve fazer, como se deve trabalhar”.

“A agência Lusa em Timor-Leste é para continuar”, disse Nicolau Santos, acrescentando que “poderá vir a ter um âmbito de atuação mais alargado” com colaborações futuras.

Na comitiva esteve o secretário de Estado timorense para a Comunicação Social, Merícico Juvinal dos Reis, que considerou o encontro “muito produtivo e muito importante”.

Juvinal dos Reis assinalou a cooperação entre a Tatoli e a Lusa, considerando que, no futuro, pode haver “cooperação em termos de trocar notícias, conteúdos e informações entre nós”.

“A agência Tatoli pode enviar jornalistas para aqui [Lisboa] que depois aprendem com a agência Lusa, e também podemos convidar jornalistas seniores da Lusa a Timor, para depois contribuírem com ideias e técnicas em termos jornalísticos”, concluiu o representante do Governo timorense.