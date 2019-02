América do Sul Lula da Silva condenado a quase 13 anos de prisão em novo caso do processo Lava Jato Por

Lula da Silva, que cumpre pena de prisão no âmbito do processo Lava Jato, foi esta tarde condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por outros crimes associados ao mesmo processo.

O ex-Presidente do Brasil, na prisão por corrupção envolvendo um triplex no Guarujá, foi agora condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, devido a ter recebido subornos das construtoras Odebrecht e OAS através uma quinta em Atibaia.

De acordo com a Globo, a sentença de hoje foi assinada pela juíza Gabriela Hardt.

Outros 12 arguidos foram também condenados.

A decisão é de primeira instância, sendo por isso passível de recurso.

Recorde-se que, no âmbito do processo Lava Jato, Lula da Silva já tinha sido condenado a 12 anos e um mês de prisão por ter favorecido a Petrobras, recebendo em troca, através da construtora OAS, um apartamento no Guarujá.