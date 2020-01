Desporto Luis Suárez vai ser operado no domingo ao joelho direito Por

O futebolista internacional uruguaio Luis Suárez vai ser operado no domingo ao joelho direito, devido a uma lesão no menisco externo, informou hoje o FC Barcelona.

“Luis Suárez será intervencionado no próximo domingo pelo doutor Ramón Cugat, a uma lesão no menisco externo do joelho direito. Assim que termine a operação, o clube fará um novo comunicado médico”, refere o clube na sua página oficial na internet.

O avançado uruguaio já tinha tido problemas no joelho direito, e foi sujeito a uma artroscopia, que o obrigou na última época a falhar a final da Taça do Rei, que os catalães perderam diante do Valência.

Na quinta-feira, Suárez foi titular e jogou os 90 minutos no embate das meias-finais da Supertaça espanhola, em Jeddah, na Arábia Saudita, que o FC Barcelona perdeu com o Atlético de Madrid, por 3-2.