Luís Silva vence Sobreira Extreme

Luís ‘Super’ Silva foi o vencedor da primeira do Sobreira Extreme. Um evento organizado pela Melícias Team, que foi também a primeira jornada do Borili PHES CFL 2020.

Num formato de voltas e com três horas de duração, a prova contou com uma boa adesão de pilotos portugueses e espanhóis, que num traçado de 18 quilómetros tiveram de ultrapassar locais já conhecidos da Extreme Lagares.

Sítios como a Rampa do Couce, Eucalipto ou Trialeira da Pegadinha, foram locais de passagem obrigarórios, sendo que ainda durante a manhã, os pilotos enfrentaram um prólogo bastante escorregadio, que ditava a ordem de partida para a derradeira corrida.

Vencendo o prólogo e assumindo desde início a liderança da corrida, Luís Silva viria a vencer esta primeira edição da Sobreira Extreme com mais de cinco minutos para o seu companheiro de equipa – segundo classificado na categoria Pro – Ni Esteves. De destacar que apenas estes dois pilotos, conseguiram cumprir quatro voltas a este traçado. O terceiro nesta categoria foi Ricardo Parente – vencedor da classe 4T em 2019.

Na categoria Expert, desta vez a luta foi entre portugueses, tendo Tiago Oliveira levado a melhor, diante de Tiago Sousa (mais 2minutos). Na terceira posição ficou o veterano espanhol Joaquín Paz.

Já nos Veteranos, José Ferreira voltou às vitórias. O título de 2019 espelha bem o seu bom momento de forma e na Sobreira, Ferreira lutou mesmo pelo pódio na classificação geral. No segundo lugar, ficou Mário San Martin Carrillo, tendo César Vieira amealhado a terceira posição.

Pedro Moreira já esqueceu o azar no Enduro das Regiões e nesta extreme levou a melhor na classe 2T. Na segunda posição mas já a cerca de 15 minutos ficou Luís Gonçalves, tendo Álvaro Mouta ficado no terceiro lugar.

Finalmente na classe 4T a vitória ‘sorriu’ a Sérgio Silva, tendo José Moreira terminado no segundo lugar e Filipe Pigasso Neves fechou o pódio.

