Motores Luís Martins quer terminar o Rali de Mesão Frio Por

Luís Martins e Rui Raimundo vão disputar o Rali Município de Mesão Frio, prova do Campeonato Norte da especialidade que se disputa nos próximos dias 24 e 25 de agosto, com o objetivo de o concluir.

“Vamos com o único objetivo de terminar”, assume o piloto do Peugeot 208 R2, que vai utilizar o evento do Clube Automóvel da Régua para ganhar mais experiência com o carro francês.

“Vamos aproveitar para fazer o máximo de quilómetros no nosso Peugeot 208 R2, que nos permita estar mais confortáveis na nossa próxima prova no Campeonato Centro, o Constálica Rally Vouzela”, diz Luís Martins.

O piloto refere também que “a escolha pelo Rali Município de Vouzela, no próximo fim de semana, foi muito simples; além da proximidade das datas a sua localização”.

“Todas as opiniões dos nossos amigos foram muito motivadores, uma vez que que todos têm um bom parecer sobre o rali organizado pelo Clube Automóvel da Régua. Algo que certamente vamos confirmar nos próximos dias 24 e 25 nas fantásticas margens do Douro”, acrescenta Luís Martins.