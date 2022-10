Artigo patrocinado Luis Horta e Costa explica onde e como comprar os melhores imóveis em Portugal Por

O empresário Luis Horta e Costa – e outros especialistas que adoram viver no solarengo Portugal – aconselham vivamente os investidores a comprarem imóveis por vários motivos. Chegou a hora de colher os frutos da magia empreendedora e da visão do governo que salvou a economia portuguesa da Grande Recessão. Nos últimos anos, o boom imobiliário resultante experimentou um crescimento selvagem.

Luis Horta e Costa, um agente de longa data no espaço de investimento imobiliário, é um dos muitos portugueses que se deleitam com as belezas naturais e os destaques cosmopolitas do país, razão pela qual ele e os seus sócios escolheram fundar a Square View em Lisboa em 2016. A empresa é uma incorporadora imobiliária e gestora de ativos. Ele diz que não está sozinho no seu otimismo sobre o boom imobiliário em Portugal.

“Temos de perceber a dimensão do mercado em Portugal e a procura existente”, afirma, sublinhando que o mercado é grande e a procura elevada.

Luis Horta e Costa e outros especialistas dizem que o seu país oferece uma boa vida por nenos

As atrações de Portugal incluem um clima ameno durante todo o ano, baixo custo de vida, culinária deliciosa, excelente histórico de segurança, belas praias e um ambiente natural. O país oferece uma alta qualidade de vida por meio de infraestrutura como saúde e transporte, amplamente disponíveis e acessíveis. Portugal é também um país seguro com um elevado nível de estabilidade política.

Com base nos relatórios do Idealista sobre dados do segundo trimestre de 2022, Lisboa é a mais popular, seguida de Loulé, Albufeira, Cascais e Porto. Cada região oferece vantagens diferentes.

Luis Horta e Costa vê a popularidade do imobiliário em Portugal como uma oportunidade de ouro para fazer o que gosta: desenvolver belas propriedades.

“Cada vez que podemos desenvolver algo de bom, adoro fazê-lo”, diz Horta e Costa, citando o sucesso dos projetos que a Square View desenvolveu nas cidades mais excitantes de Portugal.

Lisboa, capital de Portugal e centro económico central, é esteticamente bela e repleta de edifícios históricos. Horta e Costa nota que os preços dos imóveis em Lisboa estão a aumentar, pelo que não é o local mais indicado para comprar.

Albufeira é muitas vezes chamada de porta de entrada para o Algarve, a região turística mais significativa de Portugal dividida em três áreas onde se encontra uma geografia variada: campos agrícolas do interior, praias, terrenos férteis, lagos, cascatas e o sistema lagunar e dunar da Ria Formosa. Com uma longa história que começou como uma vila de pescadores, Albufeira cresceu nas últimas décadas graças às suas belíssimas praias.

Loulé é uma vila antiga que remonta ao período Paleolítico, após o qual os Romanos e Mouros a ocuparam, resultando numa fascinante arquitetura histórica. Loulé alberga um dos maiores centros comerciais do Algarve, rodeado por belas praias.

Outra pitoresca cidade de praia, Cascais, testemunhou um forte afluxo de europeus e cidadãos de fora da UE que compram propriedades. Com o seu ambiente mais descontraído e preços razoáveis em comparação com Lisboa, Cascais está a tornar-se numa opção menos dispendiosa. Fica na costa e está repleta de arquitetura deslumbrante, museus gratuitos e parques cuidadosamente mantidos. O Porto é um dos centros europeus mais antigos, conhecido como a segunda cidade de Portugal e rico em património histórico e cultural. O Porto é um destino turístico popular e uma movimentada cidade comercial que abriga o famoso vinho do Porto.

Luis Horta e Costa Descreve Várias Propriedades Portuguesas e Como Comprá-las

Portugal impressiona os caçadores de propriedades com as suas inúmeras opções de moradia, incluindo casas de fazenda ecléticas, apartamentos em estilo de armazém, condomínios à beira-mar e vilas luxuosas. Para aqueles compradores que não estão prontos para se aposentar, essas propriedades vêm com altos rendimentos de aluguer, tornando-as um fluxo de renda extra ideal. Com esse plano em mente, os proprietários podem até quitar a propriedade antes de se aposentarem em Portugal e morarem nela.

Outro atrativo para a vida em Portugal é a facilidade de obtenção da cidadania por meio do programa Visto Gold de Portugal, que permite aos investidores acelerar sua residência na Europa. Para usufruir do programa, os compradores devem adquirir e manter a propriedade de um imóvel por pelo menos cinco anos, após os quais é possível a cidadania portuguesa por naturalização.

Para ser elegível para o Programa Visto Gold, é necessário adquirir imóveis residenciais ou comerciais em zonas interiores designadas ou nas ilhas autónomas da Madeira e dos Açores. Se investir num projeto de reabilitação, os imóveis devem ter um valor entre EUR 350.000 e EUR 500.000, e se o imóvel estiver numa área designada de baixa densidade, aplica-se um desconto de 20%. À medida que as oportunidades imobiliárias em Portugal são abundantes, especialistas como Luis Horta e Costa estão entusiasmados em criar novas perspetivas sobre a arquitetura portuguesa.

“Se der ao mercado o que eles querem – com uma fatia de bom gosto – eles adoram”, diz ele. “O nosso negócio é dar às pessoas o que elas não sabem que querem. Mas assim que o veem, adoram-no.”