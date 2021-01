Desporto Luís Godinho nomeado para o FC Porto-Benfica Por

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) designou o árbitro Luís Godinho para apitar o clássico entre FC Porto e Benfica, repetindo assim a escolha que já tinha sido sobre ele para o clássico Sporting-FC Porto.

O árbitro alentejano será auxiliado por Rui Teixeira e Valter Rufo, ficando por Hugo Miguel e Ricardo Santos na Cidade do Futebol aos comandos do VAR.

Luís Godinho tem sido um dos árbitros que tem dado que falar nesta temporada, sobretudo por estar na mira do Sporting, uma vez que os leões se têm queixado do trabalho do juiz alentejano.

Depois do Sporting-FC Porto, os leões queixaram-se, em uníssono, de Luís Godinho, no empate a duas bolas, e estaria novamente Godinho no empate do Sporting em Famalicão, novamente com muita polémica à mistura.

Também foi dado a conhecer o árbitro para a receção do líder Sporting ao Rio Ave, encontro que se jogará na sexta-feira, tal como o clássico do Dragão.

Em Alvalade vai estar Hélder Malheiro, que terá como assistentes Rui Cidade e Gonçalo Freire. No VAR, vão estar por indicação da FPF Vítor Ferreira e Valdemar Maia.