Luís Freire é o novo treinador do Nacional, assinando um contrato de uma temporada, anunciou hoje a equipa que foi despromovida à II Liga portuguesa de futebol.

Luís Freire substitui Costinha, começou como técnico dos escalões de formação do Juventude de Évora e foi depois técnico adjunto de Filipe Moreira no Mafra, no Tondela e no Oriental.

O treinador, de 33 anos, teve a sua primeira experiência como técnico principal em 2012/2013 no Ericeirense, passando depois pelo Pêro Pinheiro, antes de chegar ao Mafra, no qual se sagrou campeão do Campeonato de Portugal em 2017/2018. Na época passada, esteve no Estoril Praia.