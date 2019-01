Luís Filipe Vieira “severamente preocupado” com arbitragem

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, manifestou-se hoje “severamente preocupado” com a arbitragem portuguesa, revelando que há juízes que estão a ser “ameaçados” e que “ninguém quer apurar a verdade”.

“O que se passou deixa-nos preocupados e de que maneira. (…) Quando assistimos alguém com câmara de televisão à frente, é arbitro e não consegue distinguir em lance de TV se é fora de jogo ou não… se não consegue destingir, no lance do primeiro golo do FC Porto, se é falta ou não, este homem não pode arbitrar mais”, sentenciou.

O dirigente, que falava após a derrota com o FC Porto, por 3-1, em Braga, nas meias-finais da Taça da Liga, manifestou-se cáustico com a equipa de arbitragem liderada por Carlos Xistra, bem como com o videoárbitro Fábio Veríssimo.

“Quando [videoárbitro] ainda tem a lata de dizer ao árbitro para anular o primeiro golo do Benfica – curiosamente depois o arbitro teve a coragem de o validar – fico preocupado. Um homem destes com duas, três, quatro câmaras não consegue destingir um fora de jogo ou não… Na dúvida, hoje é fácil castigar o Benfica, penalizar o Benfica”, lamentou.

Luís Filipe Vieira aludiu ainda à expulsão de Rui Costa do banco do encarnado, quando o administrador já estava a substituir como delegado Tiago Pinto, a cumprir castigo.

“Depois assistimos impávidos e serenos ao que é o banco num lado e no outro. Alguém que é expulso não sei se é castigado ou não. O que é certo é que qualquer pessoa nossa é castigada severamente. Mas vamo-nos distraindo”, completou.

O dirigente revelou que já disse “cara a cara” ao presidente do conselho de arbitragem, José Gomes, que a culpa é do órgão que dirige.

“Basta ver o que se passou com a história dos emails para ver que há determinados árbitros que foram praticamente escorraçados, corridos da arbitragem. Nem sabemos porquê. Hoje ele sabe e eu sei que há árbitros que estão condicionados. Foram ameaçados e as suas famílias também. Eles sabem. Não querem descobrir a verdade não sei porquê. Agora alguma coisa se está a passar em todo o lado que é penalizante. Estamos a ficar severamente preocupados”, insistiu.

Luís Filipe Vieira, que lembrou que o clube foi condenado na praça pública, mas que até ao momento nenhum tribunal o castigou, garante que “ninguém vai vergar o Benfica”.

“Não podemos ter papas na língua: ninguém nos vai vergar e hoje ficou aqui demonstrado neste campo que a tal equipa que era para abater levantou-se novamente. Deu show de bola nos primeiros 30 minutos e não virou o resultado por má sorte”, opinou.

O presidente asseverou que o Benfica não precisa de reforços, pois considera que o atual plantel tem todo o “valor para subir muito mais”.

“Todos temos falhas, eu também, como todo o ser humano. No caso do apoio ao Benfica, há um chapéu por cima que é uma bandeira, que representamos e tenho de defender. Tenho orgulho tão grande de ser do Benfica, da obra feita invejada por muita gente. Querem destruir-nos, mas fiquem cientes que vamos crescer ainda mais, fazer muito mais e ganhar muito mais”, concluiu.