Desporto Luís Filipe Vieira está infetado com o novo coronavírus Por

O Benfica informou hoje que Luís Filipe Vieira, de 71 anos, é um dos casos positivos ao novo coronavírus detetados no clube, e que o presidente não apresenta sintomas.

“O Sport Lisboa e Benfica confirma que o presidente Luís Filipe Vieira está infetado com covid-19 e assintomático”, refere o clube, numa curta nota publicada na sua página oficial na internet.

Mais cedo, o clube tinha comunicado terem sido detetados 17 casos de infeção pelo novo coronavírus entre jogadores, equipa técnica e ‘staff’ no decurso dos testes de despistagem realizados desde sábado.

A informação foi avançada já depois de a imprensa ter adiantado na segunda-feira que o futebolista Luca Waldschmidt, os treinadores-adjuntos João de Deus, Pietra e Fernando Ferreira e o diretor Luisão estavam infetados, e que os jogadores Gilberto e Everton estavam em isolamento.

Sem adiantar nomes, embora a imprensa indique que entre os casos estão cinco jogadores, o clube apenas generalizou a existência de 17 casos, e, depois, confirmou que Luís Filipe Vieira está infetado e assintomático.

Um cenário que levou o clube a remeter para a Direção-Geral da Saúde uma posição em relação à possibilidade de se manter em competição, quando tem prevista para quarta-feira, em Leiria, a meia-final da Taça da Liga, diante do Sporting de Braga.

“Perante estes dados, na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos, o Benfica remete para a DGS a decisão de se apresentar em competição nos próximos 14 dias”, pode ler-se numa nota publicada hoje no sítio oficial dos ‘encarnados’.

Em resposta, a DGS explicou ser da competência da autoridade de saúde regional a análise da situação.

“A autoridade de saúde territorialmente competente, avaliadas as circunstâncias e o risco, decide sobre os jogadores que ficam em isolamento, por motivo de doença, e os que ficam em isolamento profilático, por serem considerados contactos de risco. A decisão quanto ao restante plantel é da responsabilidade dos clubes desportivos”, lê-se no comunicado emitido pela DGS, em relação à presença das ‘águias’ nas competições profissionais.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) escusou-se a prestar esclarecimentos adicionais.

No calendário do Benfica para os próximos 14 dias surgem os jogos em casa com Nacional (15.ª jornada da I Liga) e Belenenses SAD, dos quartos de final da Taça de Portugal, além da visita ao Sporting (16.ª jornada), podendo ainda marcar presença na final da Taça da Liga no sábado, frente ao vencedor do jogo entre Sporting e FC Porto.

Durante a pandemia, o Benfica já teve vários casos de futebolistas infetados, nomeadamente David Tavares, emprestado ao Moreirense, Svilar, Julian Weigl, Taarabt, João Ferreira, Jardel, Gabriel, Pizzi, Franco Cervi, Gonçalo Ramos, Seferovic e Darwin.