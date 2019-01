Benfica Vieira garante que Bruno Lage foi “a primeira opção do Benfica” Por

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, assegurou hoje que Bruno Lage, que assumiu o cargo de treinador após o despedimento de Rui Vitória, foi a primeira opção.

“Ninguém pode dizer que o Benfica contactou A, B ou C, quem quer que seja. A primeira opção do Benfica é o Bruno Lage, foi bastante ponderado, está identificado com a nossa casa, conhece a formação toda e sabe os objetivos que o Benfica tem neste momento”, disse Luís Filipe Vieira.

O dirigente máximo do clube da Luz limitou-se a fazer uma declaração, sem especificar a duração de contrato de Bruno Lage, mas desmentindo que o Benfica tenha contactado qualquer outro treinador após a saída de Rui Vitória.

“Desde a primeira hora, o Benfica não contactou com empresário e treinador nenhum, ao contrário do que revelaram”, referiu Luís Filipe Vieira

De acordo com o dirigente, Bruno Lage “sabe os objetivos que o Benfica tem” e que está tudo em “aberto para ganhar”.

“E é dentro desse espírito que vamos estar. Quero pedir o máximo apoio a todos, de forma a conseguirmos os objetivos que ansiamos”, acrescentou.

Antes, numa nota à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube informou que “Bruno Miguel Silva do Nascimento assume, a título definitivo, as funções de treinador da equipa principal de futebol”.

Em 03 de janeiro, Bruno Laje assumiu “provisoriamente”, de acordo com comunicado do Benfica, a liderança da equipa principal, face à saída de Rui Vitória, após três anos e meio e seis títulos, incluindo dois campeonatos.

Como treinador interino, Bruno Laje, que transitou da equipa B, somou dois triunfos em dois jogos, ambos para a I Liga, ao comando dos ‘encarnados’, ao vencer em casa o Rio Ave (4-2, depois de 0-2) e no reduto do Santa Clara (2-0).

A formação da Luz fechou a primeira volta do campeonato no segundo lugar, a cinco pontos do líder FC Porto, está nos quartos de final da Taça de Portugal, nas meias-finais da Taça da Liga e nos 16avos de final da Liga Europa.