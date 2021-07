Desporto Luís Filipe Vieira detido Por

Luís Filipe Vieira foi detido esta tarde, tendo sido levado para a esquadra da PSP de Moscavide.

O presidente do Benfica vai ser amanhã presente ao juiz de instrução Carlos Alexandre, passando esta noite na prisão.

A operação da detenção de Vieira e constituição como arguido foi conduzida pelo procurador Rosário Teixeira, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Na origem do caso estão as suspeitas de burla, abuso de confiança e branqueamento de capitais, num alegado esquema que envolve também José António dos Santos, também detido esta tarde.

Conhecido por ‘rei dos frangos’, o empresário José António dos Santos é o maior acionista individual da SAD do Benfica, para além de ter comprado uma dívida de Luís Filipe Vieira, relativa à empresa Imosteps.

Caso a Oferta Pública de Aquisição (OPA) de 2020 à SAD do Benfica, chumbada pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), tivesse sido bem sucedida, José António dos Santos poderia ter obtido uma mais-valia superior a 11 milhões de euros.

A CMVM concluiu que a OPA, lançada pela Benfica SGPS, visava comprar ações da Benfica SAD com fundos da própria SAD encarnada.

OPA de 2020

Ainda de acordo com a TVI, o Ministério Público encontra-se a investigar a relação entre Luís Filipe Vieira e José António dos Santos, tendo como ponto de partida essa OPA de 2020.

O Ministério Público acredita que o dirigente desportivo e o empresário estejam em conluio desde que o ‘rei dos frangos’ comprou a dívida da Imosteps, com um desconto de 80 por cento face ao valor de mercado. Em contrapartida, José António dos Santos seria o grande beneficiado com a OPA sobre a SAD do Benfica.

Quando chumbou a OPA, a CMVM explicou que “no âmbito do procedimento de registo foi possível concluir, ao longo do apuramento e análise de elementos relevantes conduzidos nos últimos meses, que os fundos que o oferente pretendia utilizar para liquidação da contrapartida tinham, de forma não permitida pelo Código das Sociedades Comerciais, origem na própria Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD, sociedade visada por esta Oferta Pública de Aquisição”.

Na ocasião, o Benfica revelou “total discordância” em relação ao chumbo da OPA sobre 28,067 por cento do capital da SAD e defendeu a legalidade da operação indeferida pela CMVM.

“O Benfica manifesta a sua total discordância com a decisão tomada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e reitera a plena conformidade dos atos praticados com a lei, tal como confirmado pelos seus assessores jurídicos e por parecer jurídico emitido por um dos mais reputados professores de direito e demonstrado oportuna e detalhadamente à CMVM”, referiu o clube em comunicado, na altura.

Também Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, foi detido, de acordo com a CMTV.

A detenção surge horas depois das buscas a Luís Filipe Vieira e José António dos Santos. Nuno Gaioso Ribeiro, ex-administrador da SAD e ex-vice-presidente do Benfica, também foi alvo de buscas, por ter sido o responsável pela reestruturação das dívidas da Promovalor, uma empresa de Luís Filipe Vieira.