Motores Luís Delgado no Rali de Paredes para ganhar experiência com o DS3 R5 Por

Luís Delgado e André Carvalho, já campeões do Norte de Ralis, vão alinhar no Rali de Paredes com o firme propósito de ganhar experiência aos comandos do Citroën DS3 R5, com o qual se estreou no Rali Casinos do Algarve.

O piloto de Chaves não foi muito feliz no ‘batismo de fogo’ do carro francês na prova que encerrou o Campeonato de Portugal de Ralis, mas agora no evento do CAMI Motorsport está apostado em conseguir fazer mais quilómetros com o Citroën DS3 R5, um bólide da nova geração bem diferente do C2 S1600 com o qual competiu ao longo da restante temporada.

“Vamos para o rali já com o campeonato ‘na mão’, e por isso queremos aproveitar para fazer a aprendizagem do DS3 R5. Também participamos pelo retorno a quem nos apoiou no Rali do Algarve, onde poucos quilómetros se fizeram”, faz saber o piloto de Chaves.

A prova, que também é pontuável para o Troféu CIN e para a Copa 106, disputa-se no próximo fim de semana. Arranca dia 24 de novembro, com a disputa das especiais de Vila Cova de Vila Cova de Carros (6,10 km) e a super especial do Kartódromo de Baltar, com 2,04 km. No dia seguinte disputam-se mais dois troços cronometrados a disputar por três vezes: Baltar com 8,42 quilómetros e Alvre, com 10,15 quilómetros de extensão.