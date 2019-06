Motores Luís Delgado lidera primeiro dia do Rali Alto Tâmega Por

Luís Delgado e André Carvalho lideram o Rali Alto Tâmega, disputada que foi hoje o primeiro dia de prova.

Com três classificativas, a última das quais uma Street Stage, esta primeira jornada da prova do CAMI Motorsport teve dois líderes. O primeiro foi André Cabeças que viria a desistir.

O piloto do Mitsubishi Lancer Evolution não evitou um acidente na segunda especial, a primeira passagem pelo troço de Chaves Sul (17,7 km) e isso deixou Luís Delgado na liderança.

O piloto do Citroën C2 S1600 não perdeu o ensejo de ser o mais rápido nas restantes duas classificativas e terminou o dia com 22 segundos de vantagem sobre Márcio Pereira e Patrícia Pereira, em Mitsubishi Lancer Evolution.

Na terceira posição terminou a jornada Vítor Pascoal e Pedro Alves, que num Porsche 997 GT3 Cup é o primeiro dos GT, a 25m3s do líder.

Lucas Simões e João Pedro Sousa, em Mitsubishi Lancer Evolution foram muito consistente nos dois primeiros troços de estrada e concluíram o dia no quarto posto, a 41,8s de Luís Delgado, com Pedro Silva e Alexandre Rodrigues a fecharem o top cinco e na segunda posição dos GT, com o seu Porsche 997 GT3, já a 44,1s do líder.

Mário Castro e Ricardo Cunha foram, nesta secção de sábado, os melhores das duas rodas motrizes no Ford Fiesta Ecoboost, sextos da ‘geral’ e com escassos seis segundos de diferença para Daniel Silva e Filipe Martins, em Renault Clio.