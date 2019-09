Motores Luís Alegria apostado em lutar pelo pódio Por

Luís Alegria está de regresso às pistas para disputar mais uma ronda do Campenato de Portugal Clássicos 1300, este fim de semana no Circuito Vasco Sameiro, em Braga.

Depois do brilhante segundo lugar alcançado nas duas corridas de Vila Real, antes da pausa de verão, o piloto do Porto quer pelo menos repetir a façanha na prova organizada pelo CAMI Motosport no traçado minhoto.

Aos comandos do seu endiabrado Datsun 1200 Luís Alegria tem a ‘mira’ apontada para um triunfo: “As expetativas são as de lutar por uma posição no pódio. Vão participar muitos concorrentes por isso é de prever que vá ser uma prova muito renhida onde vou lutar pelo pódio”.

“Espero que o carro corresponde para assim poder alcançar os objetivos pretendidos”, acrescenta o piloto portuense, que costuma ser bastante eficaz em pista. Fator que privilegia em detrimento da espetacularidade, deixando esse aspeto para outros.