Lucros da MGM em Macau subiram 32% para 2,4 mil milhões de dólares

A operadora de hotéis e casinos MGM anunciou hoje um aumento de 9 por cento nas receitas líquidas consolidadas, para 11,8 mil milhões de dólares, com as receitas de Macau a aumentarem 32 por cento, para 2,4 mil milhões, o ano passado.

“As receitas líquidas consolidadas para 2018 foram 11,8 mil milhões de dólares [10,4 mil milhões de euros à cotação de hoje], um aumento de 9 por cento comparado com o ano anterior, com as receitas do Las Vegas Strip Resorts a caírem 1 por cento, as Operações Regionais a descerem 8 por cento e as receitas líquidas da MGM China a subirem 32 por cento”, lê-se no comunicado hoje distribuído pelo gigante do entretenimento.

Na nota, a MGM afirma que a sua operação em Macau, território onde tem dois casinos, registou um EBITDA (a sigla inglesa para denominar os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 568 milhões de dólares, um aumento de 6 por cento face aos 536 milhões registados no ano anterior, para o qual muito contribuiu a abertura do segundo casino em Macau em 2018.

A gigante hoteleira e de jogo viu as suas ações subirem 1,4 por cento no final da negociação bolsista em Nova Iorque, apesar de os resultados relativos ao último trimestre terem registado um prejuízo de 23 milhões, que compara com os 1,4 mil milhões de dólares de lucros no trimestre anterior, algo que a companhia atribuiu a uma despesa fiscal que anulou os ganhos do terceiro trimestre de 2018.

As receitas da MGM China “beneficiaram da abertura do GMG Cotai em fevereiro, que contribuiu com 729 milhões de dólares de receita líquida”, segundo a empresa, acrescentando que “a receita operacional foi de 216 milhões de dólares, que compara com os 204 milhões no ano anterior”.

O diretor executivo da MGM China, Grant Bowie, comentou que o objetivo próximo passa pela aposta no mercado de luxo e aumento da quota de mercado.

“Estamos a construir fôlego no MGM Cotai e muito entusiasmados com o lançamento da ‘Mansion villas’ [alojamento de luxo] que pretende oferecer experiências únicas e exclusivas para os nossos clientes de luxo”, disse o responsável.

“O nosso foco é colocar todo o MGM Cotai em pleno funcionamento e continuar a conquistar quota de mercado, o MGM Cotai vai potenciar a diversificação do produto e trazer formas de entretenimento inovadoras e mais avançadas para Macau, à medida que cresce enquanto destino global de turismo”, apontou.

Macau, a capital mundial do jogo e o único local na China onde os casinos são legais, registou, no ano passado, quase 33 mil milhões de euros em receita do jogo, o que representa um aumento de 14 por cento em relação ano de 2017, de acordo com dados oficiais divulgados no princípio do mês.

Operam no território seis concessionárias: Sociedade de Jogos de Macau, fundada por Stanley Ho, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e MGM.