Lucros da Galp descem no primeiro semestre do ano

O lucro da Galp desceu 52 por cento no primeiro semestre deste ano comparativamente ao período homólogo, de 462 milhões de euros para 223 milhões de euros, anunciou hoje a petrolífera.

Relativamente ao segundo trimestre deste ano, o lucro também baixou, de 332 milhões de euros, no segundo trimestre de 2018, para 231 milhões de euros, ou seja uma quebra de 30 por cento, de acordo com as normas contabilísticas internacionais (IFRS).

O relatório da Galp Energia, SGPS, S.A. divulgado hoje pela Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM)

O EBITDA RCA (resultado ajustado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) aumentou 2 por cento no primeiro semestre, face ao mesmo de 2019, subindo de 1,08 mil milhões de euros para 1,10 mil milhões de euros.

No segundo trimestre, o EBITDA RCA desceu de 628 milhões de euros para 615 milhões de euros, comparando períodos homólogos.

A dívida líquida desceu no primeiro semestre 8 por cento, de 1.738 milhões de euros para 1.598 milhões de euros.

Quanto ao segundo trimestre, desceu de 1,7 mil milhões de euros para 1,5 mil milhões de euros.