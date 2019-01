Lucro do JPMorgan Chase cresce 33% em 2018, para 28.387 milhões de euros

O lucro do JPMorgan Chase registou um crescimento de 33 por cento em 2018, para 32.474 milhões de dólares (28.387 milhões de euros), face a igual período do ano anterior, anunciou hoje o grupo.

O resultado líquido alcançado no ano passado constitui um recorde, se bem que o desempenho no último trimestre tenha sido afetado pela volatilidade do mercado bolsista, refere o grupo financeiro em comunicado.

O JPMorgan Chase registou em 2018 um lucro por ação de nove dólares, contra 6,31 dólares do exercício de 2017, quando o resultado líquido foi de 24.441 milhões de dólares.

As receitas do grupo cresceram 8 por cento, para 109.029 milhões de dólares, quando se cifraram em 100.705 milhões de dólares em idêntico período do ano precedente.

Em relação aos resultados do quarto trimestre, o lucro do JPMorgan Chase aumentou em 67 por cento, para 7.066 milhões de dólares.

O presidente executivo do banco, Jamie Dimon, considerou que 2018 foi “um ano forte”, mesmo “sem a reforma fiscal” norte-americana, embora tenha reconhecido que o último trimestre foi “complicado, devido ao impacto, sobretudo, da “volatilidade”.