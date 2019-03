Lucro da REN cai 8,1% em 2018 para 115,7 ME

A REN – Redes Energéticas Nacionais registou 115,7 milhões de euros de lucro em 2018, menos 8,1 por cento do que em igual período do ano anterior, foi hoje anunciado.

“A REN registou um resultado líquido de 115,7 milhões de euros em 2018, um recuo de 8,1 por cento penalizado principalmente pela maior taxa de imposto efetiva a qual, com a manutenção da Contribuição Especial para o Setor Energético (CESE), ascendeu a 42 por cento”, disse, em comunicado, a empresa liderada por Rodrigo Costa.

Por sua vez, o EBITDA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) totalizou 492,3 milhões de euros, mais 1 por cento do que no período homólogo.

“A REN registou em 2018 um sólido desempenho financeiro, sustentado no recuo do custo médio da dívida para 2,2 por cento face aos 2,5 por cento registados em 2017”, lê-se no documento.