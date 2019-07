Lucro da NOS sobe 13 por cento no primeiro semestre

O resultado líquido da NOS subiu 13 por cento no primeiro semestre, face aos primeiros seis meses de 2018, para 90,2 milhões de euros, anunciou hoje a operadora de telecomunicações.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS adianta que o lucro antes de resultados de empresas associadas e ‘joint-ventures’ e interesses não controlados aumentou 4,2 por cento no período em análise, para 88,7 milhões de euros.

As receitas de exploração subiram 1,2 por cento para 781,7 milhões de euros, “com a área de telecomunicações e de cinema e audiovsuais a contribuírem positivamente para este crescimento”, refere a operadora.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações cresceu 2,5 por cento para 331,9 milhões de euros.

As receitas de telecomunicações subiram 1 por cento para 747,6 milhões, “apesar do impacto menos positivo motivado pela redução das tarifas de terminação e pelo consumo de canais desportivos ‘premium'”.

A divisão de cinema e audiovisuais “regista uma forte recuperação no segundo trimestre do ano, contribuindo para um crescimento das receitas no acumulado” do semestre de “4,2 por cento para 54,9 milhões de euros”.