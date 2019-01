Nacional Luciana Abreu separada de Daniel Souza Por

Luciana Abreu e Daniel Souza, pai das filhas gémeas da cantora e atriz, estão separados, um ano e três meses depois de ambos terem casado.

Pais de Amoor e Valentine, Luciana Abreu e Daniel Souza disseram o ‘sim’ a 21 outubro de 2017 e, a 23 de dezembro de 2017, nasceram as gémeas que correram risco de vida por terem nascido prematuras.

O Correio da Manhã e o Jornal de Notícias adiantam que fontes próximas de Luciana e Daniel garantiram que a atriz e o guia turístico terminaram a relação e que, de resto, Daniel Souza já saiu de casa.

Recentemente, Luciana Abreu aparece sem aliança no dedo anelar da mão esquerda, acabando por deixar os fãs intrigados.

Nos últimos tempos, a atriz e cantora também não tem partilhado imagens com Daniel Souza, situação que aumentou as ‘desconfianças’ em relação ao eventual fim da relação, que algumas fontes próximas do casal adiantam como sendo certo.

Luciana Abreu já reagiu às notícias e, nesta manhã de quarta-feira, a cantora partilhou um vídeo onde revela que tem o telemóvel carregado de mensagens a questionarem-na sobre a relação com Daniel Souza.

Sem confirmar ou desmentir o que quer que seja, Luciana Abreu diz estar à espera de “um telefonema do professor Marcelo Rebelo de Sousa” e aconselha as pessoas a terem “um bom ano”.

Luciana Abreu vai mostrando o cabelo e diz que “é assim que acorda”.

Além de Amoor e Valentine, fruto da relação com Daniel Souza, Luciana Abreu é mãe de Lyonce e Lyannii, fruto da relação com Yannick Djaló.