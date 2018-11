Nacional Luciana Abreu mostra as filhas gémeas pela primeira vez Por

Luciana Abreu decidiu assinalar o Dia Mundial da Prematuridade com uma fotografia inédita das gémeas, Amoor e Valentine. Veja a imagem.

A cantora aproveito o facto de ser Dia Mundial da Prematuridade para publicar uma adorável fotografia das filhas.

Amoor e Valentine nasceram com apenas 29 semanas, fruto do casamento com Daniel Souza, e passaram grandes dificuldades nos primeiros dias de vida.

Por isso, Luciana mostrou-as ao mundo este sábado, nas redes sociais, numa imagem que ‘derreteu’ os seguidores.

A artista é mãe de duas outras meninas, frutas do relacionamento com Yannick Djaló: Lyonce, de 7 anos, e Lyannii, de 6.

Veja a fotografia.