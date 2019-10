Motores Lola T292 do Team BIP é ‘vedeta’ do Estoril Classics Por

A edição 2019 do Estoril Classics vai ter nos famoso Lola T292 do Team BIP uma das suas vedetas.

O sport-protótipo, que dez furor nas década de 1970 no nosso país, será conduzido no evento por Carlos Tavares. Um carro com história, ligado a uma equipa com ‘histórias’, que passamos a contar.

O Team BIP ‘nasceu’ em 1972, e a ideia dos seus responsáveis era estar na Fórmula 1 a curto prazo. No seu primeiro ano a equipa utilizou um Lola T280 com motor de 3 litros, e apesar da vitória na prova de estreia, a inauguração do Autódromo do Estoril, a escolha do carro revelou-se desajustada, e como tal para 1973 foram alugados dois Lola T292 FVC e feia uma associação com o preparador suíço Heini Mader/Ecurie Bonnier.

Após uma vitória na categoria 2 litros nos 1000 Km de Spa-Francorchamps – com a dupla Carlos Santos/Santos Mendonça – e o quarto lugar no ‘Europeu’ de Sport 2 litros da prova de Charade (França), seguiu-se em Vila Real o triunfo de Carlos Santos ao volante do carro com chassis HU52. Nem tudo correu bem nessa prova, já que nos treinos o piloto teve um acidente e destruiu o Lola com o chassis HU47.

A equipa resolveu adquirir um novo carro e foi assim que chegou a Portugal o Lola T292 com o chassis HU64, estreado por Carlos Gaspar no Circuito de Vila do Conde. Após duas desistências em Nogaro e nos 400 Km de Barcelona, Gaspar levou o carro com o chassis HU64 novamente à vitória no Estoril.

O piloto do Porto chegou a sagrar-se campeão nacional, mas infelizmente abandonou logo a seguir às competições. Com a crise energética e com a revolução portuguesa d 1974 o Team BIP pretendia alinhar nesse ano na Fórmula 2 com dois carros, mas terminou inesperadamente, tendo os monolugares sido vendidos.

O Lola T292 com o chassis HU64 foi posteriormente vendido pela Ecurie Bonnier à ROC Racing, que participou nas 24 Horas de Le Mans de 1975 já com a equipa francesa, obtendo o 12º lugar da grelha de partida mas abandonando a uma hora do final.

Agora com Carlos Tavares ao volante o Loa T292 regressa ao Autódromo do Estoril para participar nos 1000 Km Sports Car do Estoril Classics.