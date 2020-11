Economia Lojas Pingo Doce vão abrir às 06h30 aos fins de semana Por

A Jerónimo Martins anunciou que a “maioria das lojas” Pingo Doce vão abrir às 06h30 nos próximos dois fins de semana, devido às restrições impostas para combater a pandemia de covid-19.

“Dadas as limitações à circulação impostas pelo estado de emergência nos próximos sábado e domingo, e tendo em conta também a possibilidade de haver restrições adicionais à circulação entre concelhos, o Pingo Doce vai abrir a maioria das suas lojas às 06h30 e encerrar às 22h00, procurando assim contribuir para evitar a concentração de pessoas nas lojas no período da manhã”, explicou fonte oficial da Jerónimo Martins, dona da cadeia de supermercados, em declarações à Lusa.

Não foi revelado como é que o Pingo Doce vai reorganizar os turnos dos trabalhadores, nem qual a compensação por eventuais horas extra.

A Sonae MC não descartou implementar a mesma medida nas lojas Continente.

“Neste momento já antecipámos o horário de abertura de algumas lojas para as 08h00 e estamos também a estender os horários de encerramento”, destacou fonte da empresa, em declarações à Lusa.

Nos próximos dois fins de semana, a circulação estará limitada entre as 13h00 de sábado e as 05h00 de domingo e as 13h00 de domingo e as 05h00 de segunda-feira nos 121 concelhos de maior risco de contágio.