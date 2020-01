Motores Loeb substituído por Breen na Suécia e por Loubet em Portugal Por

Sebastien Loeb teve uma performance abaixo do esperado no Rali de Monte Carlo, ao terminar apenas na sexta posição, e a Hyundai decidiu já substituí-lo em duas provas do Campeonato do Mundo.

Para já o alsaciano dá lugar a Craig Breen no Rali da Suécia, enquanto que no Rali de Portugal o terceiro i20 Coupé WRC é entregue ao jovem Pierre-Yves Loubet, filho do antigo piloto de ralis francês Yves Loubet.

A opção de Breen para a prova escandinava não surpreende, na medida em que no ano passado o irlandês já tinha representado a Hyundai na Finlândia e na Grã-Bretanha, esta última uma prova onde foi segundo em 2018 então aos comandos de um Citroën.

“Tomamos a decisão de juntar Craig Breen à nossa formação de pilotos para o Rali da Suécia ao lado de Thierry (Neuville) e Ott (Tanak), de modo a ter o conjunto o mais competitivo possível para o rali, com as melhores opções disponíveis para a posição em estrada”, explicou Andrea Adamo, chefe da Hyundai Motorsport.

Já o jovem Pierre-Yves Loubet tem a sua primeira oportunidade como piloto júnior da equipa de Alzenau, participando no Rali de Portugal – entre 21 e 24 de maio – e nas restantes provas do campeonato, com o apoio da Federação Francesa de Automobilismo (FFSA).

Esta escolha também foi justificada por Adamo: “Temos cinco pilotos incrivelmente talentosos, que já deram provas nas suas carreiras. Este grupo é também uma boa mistura entre aqueles que já têm experiência em carros R5 (WRC2) e aqueles para quem esta categoria é relativamente nova”.