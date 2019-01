Local Locutor de rádio liga à PJ a avisar que quer matar juíza Por

Um locutor de rádio ameaçou de morte uma juíza de um Tribunal do Porto por estar descontente com uma decisão da magistrada.

Desagradado com uma decisão da juíza do Tribunal de Família e Menores do Porto, o homem decidiu fazer ameaças à vida da magistrada, tendo deixado avisos no Facebook de que a queria assassinar e, segundo o Correio da Manhã, chegando mesmo a ligar para a Polícia Judiciária (PJ) a dar conta desse objetivo.

O homem, de 45 anos, aterrorizou a vida da magistrada entre dezembro de 2017 a janeiro de 2018, segundo se sabe agora.

Também à família da juíza estiveram na ‘mira’ do homem que ficou sem a guarda de uma criança e, a partir da decisão da juíza, decidiu aplicar-lhe represálias.