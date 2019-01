Localizados destroços de Mirage 2000 e buscas prosseguem para encontrar tripulantes

Os destroços de um avião caça Mirage 2000D desaparecido hoje de manhã dos radares no leste de França foram encontrados no departamento de Jura, perto da fronteira com a Suíça, prosseguindo ainda as buscas dos dois tripulantes.

“Esperamos encontrá-los com vida. Neste momento, estão dados como desaparecidos”, declarou o porta-voz da Força Aérea francesa, o coronel Cyrille Duvivier, numa conferência de imprensa em Paris.

Os dois membros da tripulação – piloto e navegador – não deram qualquer sinal de vida desde o desaparecimento do aparelho que tinha descolado da base aérea de Nancy-Ochey, no leste de França, e efetuava um voo de treino a baixa altitude.

“Não tivemos qualquer contacto de qualquer tipo”, qualquer sinal de ejeção, sublinhou o coronel Duvivier, explicando que não foi acionado qualquer dos mecanismos colocados no assento ejetável e que se destacam automaticamente aquando da ejeção ou que os pilotos acionam ao chegar ao solo para serem localizados.

Os destroços do avião foram localizados na zona da aldeia de Mignovillard, em torno da qual as buscas se centraram, indicou uma fonte próxima das equipas de socorro.

Segundo o diário L’Est Républicain, um paraquedas e um mapa estão entre o material encontrado no cimo da aldeia, localizada a 1.050 metros de altitude.

“Encontrámos tecido que parece ser de um paraquedas, mas é demasiado cedo para dizer se se trata de um paraquedas da tripulação ou do aparelho”, observou o coronel Duvivier.

Além dos paraquedas dos pilotos, o Mirage 2000D está equipado com um paraquedas de travagem na aterragem que se encontra na cauda do aparelho.

Um forte dispositivo de busca – incluindo aviões caças que se encontravam na zona e helicópteros – foi mobilizado para tentar localizar o aparelho desaparecido dos radares ao fim da manhã.

“A dificuldade é encontrar o ponto de impacto (…) A área de destroços pode ser imensa”, indicou o coronel Duvivier, recordando o precedente de março de 2011, o último acidente mortal sofrido pela Força Aérea francesa, em que o piloto e o navegador de um Mirage 2000 da base de Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) morreram quando o aparelho se despenhou no departamento da Creuse.

“A zona de dispersão era muito, muito vasta, e estas operações são longas”, sublinhou o oficial.

Na sua conta da rede social Facebook, a guarda do departamento do Jura precisou que o avião desapareceu “quando sobrevoava o maciço jurássico entre Mouthe (Doubs)/Mignovillard (Jura) e a fronteira suíça” e instou “qualquer pessoa com informações sobre o possível local da queda ou sobre os pilotos” a contactá-la.

Um pelotão de guardas-republicanos de montanha e a secção de buscas da polícia aérea estão empenhados nas buscas, acrescentou a guarda nacional na rede social Twitter.