Ljubomir Stanisic evita julgamento por alegada violação do confinamento

Acusado de ter subornado um agente da PSP para violar o confinamento, em abril do ano passado, o chef Ljubomir Stanisic ficou hoje a saber que não vai a julgamento.

O Tribunal Central de Instrução Criminal decidiu, hoje, não pronunciar o chef, uma vez que as provas não podem ser consideradas válidas. O Ministério Público pode recorrer da decisão.

De acordo com o entendimento do juiz Ivo Rosa, as interceções telefónicas que sustentavam a acusação de corrupção ativa para ato ilícito não são admissíveis porque essas escutas foram realizadas no âmbito de um processo em que Ljubomir Stanisic não era visado, nem tinha qualquer relação com os crimes a ele imputados.

Cai assim por terra a acusação do Ministério Público, que acusou o chef de ter subornado um polícia, com vinho e rum, quando foi mandado parar durante uma ação de fiscalização na Ponte 25 de Abril.

Numa altura em que estava em vigor o dever de recolhimento domiciliário, devido ao contexto pandémico, Ljubomir Stanisic, de 42 anos, terá oferecido vinho e rum ao agente da PSP para conseguir atravessar a ponte e ir passar a Páscoa em Grândola.