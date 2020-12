Nas Notícias Ljubomir Stanisic acusado de corrupção ativa e desobediência Por

Ljubomir Stanisic, chef e apresentador de programas televisivos relacionados com a restauração, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de um crime de corrupção ativa e outro de desobediência.

O cozinheiro, de origem bósnia, é suspeito de ter oferecido garrafas de vinho a um agente da PSP para poder viajar em tempo de confinamento obrigatório, na altura da Páscoa.

De acordo com a acusação do MP, citada pelo Jornal de Notícias, Ljubomir Stanisic ofereceu vinho ao agente para que este o ajudasse a passar a ponte 25 de Abril, a 3 de abril, rumo a Grândola, onde pretendia passar a quadra pascal com a família.

O chef reside em Lisboa, mas tem uma propriedade em Grândola.

O agente, Nuno Marino, também foi constituído arguido.

Através do WhatsApp, “o arguido Ljubomir veio a pedir ao arguido Nuno Marino que o ajudasse a passar a Ponte 25 de Abril no dia seguinte sem ser fiscalizado pelos agentes da PSP que ali se encontrassem a controlar as saídas de Lisboa”, relata o despacho de acusação.

Ainda de acordo com o MP, o agente da PSP usou a viatura pessoal para permitir que o empresário e a família atravessassem a ponte 25 de Abril.

Em troca da ajuda, Ljubomir Stanisic terá oferecido a Nuno Marino duas garrafas de vinho e uma de conhaque ou rum.

O chef foi apanhado nas escutas feitas ao agente, que está acusado num outro crime, de tráfico de droga.