“Ljubomir é execrável de ordinarice e prepotência”

O chef Ljubomir Stanisic regressou aos ecrãs no passado domingo, com o programa ‘Hell’s Kitchen’, da SIC, e já está a dar que falar nas redes sociais.

A atriz São José Lapa, uma das vozes mais respeitadas do teatro português, manifestou a revolta com a postura do chef, não poupando nas palavras.

“Indivíduo de nome Ljubomir [Stanisic] é execrável de ordinarice e prepotência”, comentou São José Lapa, de 70 anos.

Na sequência de comentários de seguidores, a atriz acabaria por reforçar as críticas ao protagonista de ‘Hell’s Kitchen’, o novo programa das noites de domingo na SIC.

Para além de “incompetente na chefia”, Ljubomir Stanisic transmite “a sensação que pouco percebe da coisa”, pelo que “deve ser por isso que os restaurantes dele abrem falência”, acerscentou São José Lapa.

A veterana atriz deu voz a uma revolta que surgiu logo após a estreia de ‘Hell’s Kitchen’. Com apenas um episódio transmitido, o programa já motivou várias queixas à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

“Quando houver uma decisão a respeito das mesmas, a ERC procederá à sua divulgação pública. Nessa altura ficará também público o número de participações apreciadas e o seu teor”, adiantou uma fonte do regulador, citada sem identificação pela N-TV.

De acordo com a mesma fonte, já foram apresentadas várias queixas contra Ljubomir Stanisic por alegado sexismo nos comentários.