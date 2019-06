Liverpool procura hoje vencer Liga dos Campeões, Tottenham é ‘estreante’ na final

O Liverpool procura hoje vencer a Liga dos Campeões de futebol pela sexta vez, a primeira desde 2004/05, enquanto o Tottenham se estreia em finais da prova num duelo 100 por cento inglês no Wanda Metropolitano, em Madrid.

No estádio do Atlético vão estar duas equipas que acederam ao jogo derradeiro depois de reviravoltas nas meias-finais: os ‘reds’ levaram a melhor frente ao FC Barcelona (3-4), enquanto os ‘spurs’ bateram a ‘surpresa’ Ajax (3-3, avançando devido à regra de golos fora).

Desde 2013 que não havia uma final da ‘Champions’ sem o português Cristiano Ronaldo, agora na Juventus, ou o argentino Lionel Messi, dos catalães, pelo que o vencedor terá um novo ‘craque’.

Como favorita parte a equipa de Jurgen Klopp, que venceu cinco de oito finais na sua história e foi finalista em 2017/18, perdendo por 3-1 frente ao Real Madrid de Ronaldo.

Pelo caminho, deixaram Bayern de Munique, nos ‘oitavos’, o FC Porto nos quartos de final e os ‘culés’ nas meias-finais, para chegar à final, na qual o Tottenham se estreia, à procura de conseguir o quarto título europeu, o primeiro desde a Taça UEFA de 1983/84.

A formação de Mauricio Pochettino afastou o Borussia de Dortmund, os ‘conterrâneos’ do Manchester City e o Ajax para chegar a Madrid.

O Liverpool conquistou o seu 59.º e último ‘caneco’ em 2011/12, ao vencer a Taça da Liga inglesa, também o último troféu a entrar, já há mais de uma década (2007/08), para as ‘vitrinas’ do Tottenham.

Este ano, os ‘reds’ foram segundos na Liga inglesa, em que os ‘spurs’ acabaram em quarto, chegando a este jogo com os dois treinadores à procura de uma primeira conquista europeia, afastando o rótulo do ‘quase’, sendo que será a terceira tentativa para Klopp e a primeira para Pochettino.

O médio Keita é a principal ausência no Liverpool, com o ponta de lança Firmino recuperado, enquanto no Tottenham o ‘capitão’ e avançado Harry Kane está em dúvida para o jogo.

A final da edição 2018/19 da Liga dos Campeões, entre os conjuntos ingleses Liverpool e Tottenham, realiza-se no sábado, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), com arbitragem do esloveno Damir Skomina.