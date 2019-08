Liverpool mantém início vitorioso e continua líder isolado em Inglaterra

O Liverpool manteve hoje o arranque totalmente vitorioso na liga inglesa de futebol, após bater fora o Burnley, por 3-0, resultado que permite manter a liderança isolada da prova, na quarta jornada.

Um autogolo de Chris Wood, a meias com Alexander-Arnold, aos 33 minutos, abriu caminho à vitória dos atuais campeões europeus, com Sadio Mané, aos 37, e Roberto Firmino, aos 80, a aumentarem e diferença no marcador.

Com este triunfo, o Liverpool passou a somar 12 pontos, mais dois do que o Manchester City, que durante algumas horas ‘roubou’ o comando ao ‘reds’, depois de golear o Brighton, por 4-0.

Bernardo Silva, que iniciou o encontro no banco de suplentes, foi lançado na partida aos 78 minutos e, segundos depois, fez o quarto golo da equipa de Pep Guardiola, num encontro em que a grande figura foi Sérgio Aguero.

O avançado argentino ‘bisou’, aos 42 e 55 minutos, e assistiu Bernardo Silva, aos 78, no golo do extremo português.

Em dificuldade continua o Chelsea, de Frank Lampard, que voltou a ‘tropeçar’, desta vez em casa, frente ao Sheffield United.

Em Stamford Bridge, o avançado Abraham ‘bisou’ na primeira parte, aos 19 e 43 minutos, mas os ‘blues’ desperdiçaram a vantagem na segunda metade. Robinson reduziu, aos 46, e Zouma, na própria baliza, aos 89, impediu o triunfo dos londrinos.

O português Ricardo Pereira foi titular no triunfo caseiro do Leicester City sobre o Bournemouth (3-1), com Vardy a ‘bisar’, enquanto o West Ham subiu provisoriamente ao terceiro lugar, com sete pontos, depois de bater o Norwich , por 2-0, em Londres.

No primeiro jogo do dia, o Manchester United foi empatar (1-1) ao campo do Southampton, que contou com Cedric Soares no ‘onze’ titular.