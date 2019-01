Lito Vidigal espera Desportivo das Aves diferente após entrada de Inácio

O treinador do Vitória de Setúbal, Lito Vidigal, disse hoje esperar um Desportivo das Aves já com o cunho do seu novo treinador Augusto Inácio, na partida da 18.ª jornada da I Liga de futebol, no domingo.

Apesar de o adversário ter substituído José Mota por Augusto Inácio esta semana, o técnico dos sadinos antevê já algumas mudanças.

“Diferenças há sempre, até em termos de mentalidade. É claro que pode ser já um adversário diferente porque quem está ao leme pensa de outra forma. Mas o mais importante é pensarmos em nós e fazermos o nosso trabalho”, frisou o técnico, em conferência de imprensa.

Sobre a partida na Vila das Aves, Lito Vidigal, que na época anterior comandou o conjunto avense, prometeu um Vitória a lutar pelos pontos.

“É mais um jogo que temos de fazer e pensar em vencer, como sempre. Não há jogos fáceis. Tem havido um grande equilíbrio entre as equipas e os resultados demonstram-no”, sublinhou.

O treinador considerou que os 19 pontos que a sua equipa soma à 17.ª jornada do campeonato são positivos, mas afirmou que até poderia ter um melhor registo.

“Pelo volume de jogo e oportunidades que criamos, se calhar os 19 pontos não são condizentes com os pontos que temos. Com um pouco mais de felicidade já teríamos 25. Não vamos reclamar, estou aqui para arranjar soluções e valorizar o que temos em mãos”, disse.

Questionado sobre a segunda volta da I Liga, Lito Vidigal disse que a permanência estaria praticamente assegurada se a equipa repetir o desempenho das primeiras 17.

“Se conseguíssemos fazer o mesmo [19 pontos], estava praticamente garantido o nosso objetivo. Queremos pensar jogo a jogo e ir somando pontos para termos o nosso objetivo garantido no final da época”, referiu.

O técnico do conjunto setubalense, que continua a não contar com o guarda-redes Milton Raphael e o avançado Mendy, escusou-se a comentar as recentes aquisições do defesa Sílvio e do avançado Kigi,

“Só posso falar dos jogadores que estão disponíveis para este jogo. Não vale a pena falar de quem não está”, disse.

O Desportivo das Aves, 17.º classificado com 12 pontos, e Vitória de Setúbal, 12.º com 19, defrontam-se no domingo, a partir das 15:00, na Vila das Aves, em partida da 18.ª jornada da I Liga.