Nas Notícias “Lisboa vê o resto do país como uma colónia” Por

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, afirmou que a capital, Lisboa, vê o resto do país “como uma colónia”.

A declaração surgiu durante a entrevista que o autarca concedeu ao jornal La Voz de Galicia, na qual defendia um estreitar de relações entre a região Norte e a Galiza.

Ao dar a regionalização como “uma guerra perdida”, tanto mais que o Presidente Marcelo, “que é muito popular”, se recusa a alinhar nesse combate, Rui Moreira denunciou o centralismo lisboeta.

“A partir de Lisboa, o resto do país é visto como uma colónia”, atirou.

Para sustentar a ideia, Rui Moreira salientou a escolha, “pelo Estado central”, de “gente como Valente de Oliveira ou Braga da Cruz” para liderar as comissões de coordenação de desenvolvimento regionais (CCDR).

“Não tem representação política, não tem poder”, lamentou, no caso específico da CCDR-Norte.

Sem poder contar com Lisboa, devido ao centralismo, o Porto e o Norte têm de se virar para a Galiza, com o autarca a exemplificar com a coordenação de aeroportos.

“Os aeroportos do Porto e de Santiago podiam estar ligados por um comboio rápido e especializarem-se, com ligações do Porto para África, Nova Iorque ou Brasil e de Santiago para a América Latina. Podemos ser mais eficientes”, concluiu.